В смерти Валентины Легкоступовой Ольга Зарубина обвиняет ее мужа

По мнению певицы, сама Легкоступова не могла так упасть и получить травму.

Валентина Легкоступова скончалась в больнице, так и не придя в сознание. В коме она была с 10 августа, после того как ее перевезли из наркологии и провели операцию. Все верили, что она обязательно поправится. Но 14 августа ее дочь Анэтта Бриль сообщила прискорбную новость.

Друзья, знакомые, коллеги просто не могут поверить в это. Наталья Штурм заявила, что не может ничего говорить из-за кома в горле. Алексей Глызин сомневается, что Легкоступова случайно упала. А вот ее подруга Ольга Зарубина во всем винит Юрия Фирсова.

Как сообщает «Комсомольская правда», Зарубина не верит в то, что при падении можно было так травмироваться. И отметила, что ей не нравился муж Легкоступовой. В Фирсове ее что-то смущало.

За несколько дней до смерти Легкоступовой Юрий Фирсов объявил, что все хорошо, и она готовится к выписке из больницы. Сейчас он проходит свидетелем по этому делу. Специалисты выдвинули две версии: Легкоступова сама потеряла равновесие или ей кто-то помог. Склонялись больше к первой, но результаты экспертизы будут готовы примерно через месяц.

Валентине Легкоступовой было 54 года. Брак с Юрием Фирсовым стал для нее третьем. Пара сыграла свадьбу в июне 2020 года.