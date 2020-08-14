«Ком в горле»: Наталья Штурм и другие звезды о смерти Валентины Легкоступовой

Артисты и знакомые певицы не верят в то, что ее больше нет.

Смерть Валентины Легкоступовой застала врасплох поклонников, друзей, знакомых артистки и всех, кто ее знал, любил и помнил. После известия о ее кончине многие даже не могут подобрать слов, чтобы выразить свое горе.

«Я в себя прийти не могу, у меня ком в горле. Извините», — сказала певица Наталья Штурм порталу Teleprogramma.pro.

Алексей Глызин участвовал с Легкоступовой во многих телепроектах, даже на гастроли вместе выезжали. По его словам, никогда не видел Валентину грустной. Она всегда была жизнерадостной, всегда улыбалась и стремилась к какому-то совершенству.

«То, что произошло, не укладывается у меня в голове. То, что там говорят, что она якобы случайно упала, это все глупости. Поэтому, я думаю, здесь определенное прослеживается. Он (Фирсов. – Прим.ред.) не хотел ее убить, но произошла какая-то ситуация. И, скорее всего, это было в каком-то определенном состоянии», — рассказал Глызин порталу Teleprogramma.pro.

Певица Екатерина Семенова знакома была с Легкоступовой с 1986 года. Более 30 лет они поддерживали отношения, когда встречались по работе, но подругами никогда не были.

«То, что случилось, это какой-то бред», — отметила Семенова корреспонденту Teleprogramma.pro.

Валентина Легкоступова умерла в больнице 14 августа, не приходя в сознание. Ей было 54 года. Следствие рассматривает две версии случившегося: либо она сама упала в ванной комнате, потеряв равновесие, либо ей помогли.