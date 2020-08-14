Теперь официально: жена Преснякова-младшего в купальнике показала округлившийся животик

Наталья Подольская в скором времени подарит возлюбленному еще одного малыша.

38-летняя Наталья Подольская официально подтвердила вторую беременность. На протяжении нескольких месяцев выпускница музыкального проекта «Фабрика звезд» скрывала от поклонников и прессы свое интересное положение. Однако не так давно в СМИ появились слухи о том, что возлюбленная Владимира Преснякова-младшего готовится стать мамой.

На днях в личном профиле Instagram поп-дива поделилась свежим снимком, развеяв все сомнения верных почитателей. Невестка Елены Пресняковой показала заметно округлившийся животик, дав понять, что в ближайшем будущем подарит возлюбленному долгожданного малыша. Пол ребенка супруги пока еще держат в тайне. Напомним, что певица вместе с мужем воспитывает пятилетнего сына Артемия.

«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — добавила Наталья.

К слову, у Владимира Преснякова-младшего есть старший 29-летний сын Никита от первой жены певицы Кристины Орбакайте. Судя по всему, нынешняя возлюбленная музыканта собирается подарить ему дочку. Напомним, что у них уже есть общий сын. Стоит отметить, что по количеству детей певец догонит наследницу Аллы Пугачевой. Ведь Орбакайте также успела обзавестись тремя отпрысками. Помимо сына Никиты Преснякова, у нее есть 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя дочка Клава.

Наталья Подольская неплохо ладит с пасынком. Никита полностью поддерживает выбор отца. Ко всему прочему, певица сумела подружиться и с 23-летней Аленой Красновой. Примечательно, что сын Кристины Орбакайте пока не планирует заводить детей. Они с возлюбленной хотят сначала встать на ноги, ощутить крепкую почву под ногами, а уже потом подумать и о потомстве. Внук Пугачевой отказывается брать деньги у именитой родни, полагаясь во всем только на собственные силы.