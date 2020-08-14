СМИ: Ефремов признал свою вину в ДТП, Пашаев подписал протокол

Михаил Ефремов признался в том, что виновен в ДТП. Дополнительный допрос проводился 17 июня. Под ним стоят подписи актера и его адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Допрос проводился в течение почти двух часов, в ходе которого Ефремов ответил на несколько вопросов. В том числе признался, что за рулем был в состоянии алкогольного опьянения и раскаялся в содеянном.

Ранее в зале Пресненского суда Михаил Ефремов говорил, что не помнит момент аварии. Второе заседание суда перенесли на 18 августа, так как актера госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Ефремов передвигается в инвалидной коляске.

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ДТП на Смоленской площади в Москве произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель фургона интернет-магазина Сергей Захаров.