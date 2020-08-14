«Никита в образе своего отца»: внук Аллы Пугачевой перевоплотился во Владимира Преснякова

Забавный кадр появился на одной из фанатских страничек Примадонны.

На фанатской страничке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился забавный кадр, на котором можно увидеть старшую дочь звезды, певицу, актрису Кристину Орбакайте и ее старшего сына. При этом Никита Пресняков перевоплотился на кадре в своего отца, опустив небольшую бородку и усики, а также примерив забавный парик.

«Никита в образе своего отца», — гласит надпись под фотографией.

«Копия папы», «По-моему, просто ужас», «Ну и носом их Орбакас наградил», «Мамин носик у парня. Они с Володей хорошие мужики», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в девяностых годах прошлого века музыкант Владимир Пресняков – младший и Кристина Орбакайте считались прекрасной парой. Сын Никита появился на свет в 1991 году в столице Англии — Лондоне. Свадьбу пара так и не сыграла, а в 1997 году рассталась.

Сейчас Владимир Пресняков счастлив с певицей Натальей Подольской, которая, по слухам, беременна во второй раз. Орбакайте уже много лет замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, от которого в 2012 году родила дочь Клаву.