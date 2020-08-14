«Постаралась для Авербуха»: Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками со стрижкой каре

Актриса Лиза Арзамасова, которая не так давно призналась, что встречается с хореографом Ильей Авербухом, в Instagram предстала перед своими подписчиками в новом имидже. У нее на опубликованной фотографии стрижка каре и черные волосы. Впрочем, часть пользователей смекнули, что на звезде на самом деле обыкновенный парик, в котором она появляется на сцене в одном из спектаклей.

«Для равновесия вышесказанного», — кратко подписала она кадр, на котором стоит с телефоном.

«Постаралась для Авербуха», «Лиза, вам очень идет этот образ», «А этот парик, Лиза, для меня почти родной. Всегда с большим удовольствием приезжал на спектакль «Камень» с вашим участием и не пропустил ни одного. Образ великолепен, и вы совершенно виртуозно в нем перевоплощались. Жаль, что больше не увижу этого спектакля. Но впереди столько новых и жизнь вся впереди. У вас уже есть замечательные спектакли, а будет еще больше! Жду с нетерпением встречи, как всегда!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лиза Арзамасова на 21 год младше Ильи Авербуха. Причем встречаться они начали, когда звезда «Папиных дочек» еще была несовершеннолетней – восемь лет назад.