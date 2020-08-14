Старшая дочь Александра Малинина пообещала в ближайшее время сделать музыканта дедом

Кира была рождена в 1985 году в браке со второй женой певца Ольгой Зарубиной.

Старшая дочь музыканта Александра Малинина от второго брака, Кира Евдокимова, которая уже много лет живет в США, пообещала в самое ближайшее время сделать своего звездного отца дедом. Об этом рассказала мать девушки певица Ольга Зарубина.

По словам исполнительницы, раньше Кира была против рождения детей. Считала, что у нее родится такой же трудный ребенок, как она сама. Однако со временем ее взгляды кардинально поменялись, сообщает «Собеседник».

«Дочь хочет стать мамой. Я думаю, что это долгожданное событие не за горами. У нее есть прекрасный бойфренд». Ольга Зарубина

Напомним, что у Александра Малинина есть внук и внучка — Платон и Арианна. Это дети Антона Малинина, сына его жены Эммы от предыдущих отношений. Как известно, у музыканта и Антона нет никаких проблем в общении. Его детей певец считает своими внуками и достаточно часто делится снимками с ребятами в социальных сетях.