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Сама или помогли: следствие отрабатывает версии в истории Валентины Легкоступовой

Результаты экспертизы будут получены в течение месяца.

Сама или помогли: следствие отрабатывает версии в истории Валентины Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Лариса Кудрявцева. Архив "Экспресс-газета"

Валентина Легкоступова по-прежнему в коме. Она находится в одной из московских больниц, куда ее перевезли из наркологии 10 августа. Туда певицу привезла дочь Анэтта Бриль четырьмя днями ранее. Именно она первой забеспокоилась, когда мать перестала отвечать на звонки. По приезде Анэтта обнаружила Валентину и ее супруга Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения и решила отправить обоих в наркологическую клинику. Накануне Бриль выступила с официальным заявлением по этому поводу, заметив, что не считает виновным в случившемся новоиспеченного мужа матери.

Не считают так и следователи. По делу Юрий Фирсов проходит свидетелем. Ранее он заявлял, что Легкоступова сама упала в ванной, ударилась головой и, когда через несколько дней почувствовала недомогание, обратилась в больницу. Как передает «Комсомольская правда», в правоохранительных органах отрабатывают две версии случившегося: могла ли упасть певица сама или ей все-таки помогли. Результаты экспертизы будут готовы в течение месяца. Однако сотрудники отметили, что предварительно все указывает на то, что Легкоступова сама потеряла равновесие будучи сильно пьяной.

Похоже, что алкоголь сыграл злую шутку с артисткой. Ведь, по словам ее дочери, ранее Валентина не была замечена в злоупотреблении спиртными напитками. А сын Матвей утверждал, что прикладываться к стакану мать начала после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Свадьбу пара сыграла в июне этого года.

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