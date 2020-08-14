Дарья Мороз сыграет одиозного врача в новом сериале «Клиника счастья»

Актриса Дарья Мороз примет участие в съемках нового сериала компании МТС Медиа «Клиника счастья». Ее героиня – Алена Липницкая успешно работает эндокринологом. У женщины есть свои секреты в работе. С помощью гормоно-заместительной терапии она возвращает пациентам молодость и красоту. Миссия Алены – «обнять весь мир и сделать всех счастливыми».

Пациенты главной героини – люди с утраченной сексуальной жизнью. По их мнению, секс — это развлечение для молодых. Алене предстоит помочь им разобраться в себе и объяснить, чего они на самом деле себя лишают.

Но в один момент и ей самой понадобится помощь. Привычный мир женщины рухнет в один день. Некогда счастливая жизнь врача: любимая работа, муж, сын – повиснет на волоске. Алене придется самой разобраться в семейной жизни и побороться за клинику. Здесь гормоны уже не помогут.

Сериал основан на реальных историях. Зрителей ждут настоящие откровения о сексуальной жизни, о чем не принято говорить. Вместе с Дарьей Мороз в сериале будут сниматься Анна Уколова, Артем Ткаченко, Анна Антонова и многие другие.

«Клинику счастья» покажут в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в 2021 году.