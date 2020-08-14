«Все хорошо, только памятник давит»: Кравец рассказала о словах Началовой, явившейся к ней во сне

Певица и актриса Алена Кравец заявила, что ей не так давно приснилась покойная Юлия Началова. Как отметила исполнительница, подруга якобы дала ей знак с того света, чему она была крайне удивлена. По словам Кравец, памятник на могиле получился красивый и достойный, но, как она думает, душа Юлии все равно не на месте.

Как добавила актриса, Началова явилась к ней в один из дней во сне. Естественно, что Кравец решила узнать, как дела у подруги. Она по ней скучает и очень переживала в свое время в связи с ее смертью.

«Она сказала, что все хорошо. Только вот памятник ей несколько давит. Она пожаловалась мне, что строители залили могилу тяжелым бетоном, словно боятся, что она выйдет из-под земли».

Алена Кравец

Как отметила Кравец, если говорить в целом, то Началова осталась довольна памятником на своей могиле. Она, как подчеркнула Кравец, считает его удачным решением. В восторге покойная и от своей фотографии на монументе. В конце сна Началова, как сказала Кравец, спела для подруги несколько куплетов одной из своих песен, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Юлия Началова умерла от остановки сердца на фоне быстро развивающегося сепсиса в марте прошлого года. В июне 2020 года на ее могиле родные установили памятник. При этом они обошлись своими финансовыми средствами и помощи ни у кого не просили. Отметим, что изначально монумент хотели поставить в марте к первой годовщине смерти «утренней звезды», но все планы спутала пандемия. В итоге сроки были сдвинуты.