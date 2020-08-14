«Удивительно оказаться впервые в этом поместье»: Ирина Безрукова исследует туристические маршруты России

Актриса Ирина Безрукова исследует туристические маршруты России. На выходных она побывала в музее-заповеднике Федора Тютчева в Мураново. А снимками поделилась со своими подписчиками в Инстаграме. Выбор был сделан неслучайно. 17 лет назад в жизни актрисы был момент, связанный с биографией известного поэта.

«В 2003 году я снималась в фильме «Любовь и правда Федора Тютчева», играла роль Елены Денисьевой, это женщина, которой поэт посвятил большую часть своей любовной лирики. Правда, наш фильм снимался в городе Брянске, поэтому было удивительно оказаться впервые в этом поместье, особенно осознавая, что я играла роль женщины, которую он так любил», — написала Безрукова.

Недавно Ирина вспоминала, что ее бабушка не разделила идею при поступлении в театральный. Но после того как увидела внучку по телевизору, ее сердце оттаяло. Сейчас за плечами 55-летней актрисы десятки ролей в театре и кино.