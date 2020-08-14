Мария Вебер поделилась редким снимком сына от бывшего мужа «татушки» Юлии Волковой

Оскару в этом году исполнилось 13 лет, и он очень сильно похож на свою звездную мать.

Певица Мария Вебер в Instagram поделилась кадром с 13-летним сыном Оскаром. Он, надо признать, как две капли воды похож на 33-летнюю исполнительницу.

«Редкие кадры», — подписала она фотографию, на которой ее сын уже перерос маму. «Какая у мальчика красивая мамочка», «Удивительно, как от такого платья Маши не начался пожар. Очень красивая», «Мария выглядит, как подруга своего сына. Молоденькая и классная», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что в 2004 году после третьей «Фабрики звезд» Мария Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет у нее приключился роман с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу и на свет появился Оскар.

Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились. Что интересно, Ясинов ушел от Вебер к «татушке» Юлии Волковой. Правда, и те отношения «богатенького мальчика» с красавицей-исполнительницей распались, хотя они и сыграли тайную свадьбу. У Ясинова и Волковой также есть общий сын.