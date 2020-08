«Увидимся через пару лет»: Билли Айлиш запустила сайт для отправки писем в будущее

Певица создала сайт параллельно с выходом песни My future.

Американская певица Билли Айлиш совместно с платформой Spotify запустила сайт A Letter To Your Future Self, на котором все пользователи могут делиться своими мыслями и мечтами.

Все сокровенные планы на будущее можно записать на фоне сияющего неба. После этого вы сможете выбрать дату: когда в будущем вы получите это письмо. После отправки вам придет послание: «Увидимся через несколько лет».

Своей платформой звезда хочет поддержать мечты поклонников, помогать тем, кто «блуждает в лесу».

Добавим, что певица приурочила запуск сайта к выходу нового сингла My future. В клипе Билли блуждает по темному лесу под дождем. Но даже после самой длинной ночи наступает утро, героиня клипа летит к солнцу.