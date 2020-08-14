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Борис Корчевников хочет закрутить роман с помощницей депутата Государственной думы

24-летняя Наталья — дочь певицы Светланы Лазаревой.

Борис Корчевников хочет закрутить роман с помощницей депутата Государственной думы
Корчевников нашел себе невесту/http://globallookpress.com/

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостьей была певица Светлана Лазарева, откровенно приударил за единственной дочерью звезды Натальей, которая также была в студии. Отметим, что Корчевников никогда не был женат.

Наталья Кузьмина. Фото
Дочь Лазаревой выросла настоящей красоткой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Какая вы красивая», — сразу же сказал 24-летней девушке 38-летний телеведущий.

«Наташа, а вы не замужем?» — спросил вскоре красавицу Корчевников, которая ответила: «Нет».

«Ага. буду знать», — заметил довольный ведущий.

«Она у меня работает помощником депутат Государственной Думы. Знает несколько языков. Она, конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная», — гордо заметила Лазарева.

«А депутат какой партии? Надо, чтобы политические взгляды совпадали с мужем», — сказал ведущий.

«Мы подстроимся», — заметила Лазарева.

При этом ее дочь во время диалога стояла в сторонке и краснела.

Напомним, что единственную дочь Лазарева родила в 1996 году от бизнесмена и своего второго мужа Валерия Кузьмина. Крестная мать девушки — певица Наталья Ветлицкая.

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Борис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиНаталья КузьминаПрограмма "Судьба человека"Светлана Лазарева