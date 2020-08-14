Борис Корчевников хочет закрутить роман с помощницей депутата Государственной думы

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостьей была певица Светлана Лазарева, откровенно приударил за единственной дочерью звезды Натальей, которая также была в студии. Отметим, что Корчевников никогда не был женат.

«Какая вы красивая», — сразу же сказал 24-летней девушке 38-летний телеведущий. «Наташа, а вы не замужем?» — спросил вскоре красавицу Корчевников, которая ответила: «Нет». «Ага. буду знать», — заметил довольный ведущий. «Она у меня работает помощником депутат Государственной Думы. Знает несколько языков. Она, конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная», — гордо заметила Лазарева. «А депутат какой партии? Надо, чтобы политические взгляды совпадали с мужем», — сказал ведущий. «Мы подстроимся», — заметила Лазарева.

При этом ее дочь во время диалога стояла в сторонке и краснела.

Напомним, что единственную дочь Лазарева родила в 1996 году от бизнесмена и своего второго мужа Валерия Кузьмина. Крестная мать девушки — певица Наталья Ветлицкая.