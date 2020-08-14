Михаил Ефремов обжалует в суде запрет на двухчасовые прогулки

Актер будет сидеть под домашним арестом до 2021 года.

Суд по делу о смертельном ДТП запретил заслуженному артисту России Михаилу Ефремову двухчасовые прогулки, о которых он просил. Уже на следующем слушании у актера случился инсульт. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, самочувствие его подопечного ухудшилось именно из-за запрета на прогулки. Теперь актер обжалует решение суда на запрет о прогулках, пишет «СтарХит».

Перед началом судебного заседания в Пресненском суде актеру стало плохо. Еще дома Ефремов почувствовал недомогания, однако ехать в больницу актер отказался. Обвиняемый сказал, что просто перенервничал. Прямо перед началом слушания у него случился инсульт. Сейчас актер лежит в Боткинской больнице в среднетяжелом состоянии.

Отметим, что на заседании суд должен был рассмотреть апелляцию от гражданской жены погибшего Сергея Захарова. Суд отказался признать ее потерпевшей.

Слушание перенесли на 18 августа. Состоится ли оно – зависит от самочувствия Ефремова. На заседании актер должен дать свои показания.