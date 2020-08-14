«Меня подставили»: Светлана Лазарева заявила, что не собиралась разводиться со вторым мужем

Певица Светлана Лазарева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже бизнесмене Валерии Кузьмине. Одно время ходили слухи, что пара разводится. Причем об этом якобы сама Лазарева заявила в интервью с журналистами.

«С Валерой я познакомилась на его дне рождения. Мы с ним тогда красиво потанцевали. Я сразу понимала, что это мой будущий муж. Потом я уехала на гастроли. Он меня встретил через какое-то время. Мы стали пить чай у него дома. Так все и закрутилось. Он – бизнесмен. Ему, конечно, было тяжело со мной. Он, к примеру, не любит, когда нас показывают по телевизору. К шоу-бизнесу он не имеет никакого отношения. Дочь Наташу от него я родила уже в 34 года». Светлана Лазарева

Как сказала звезда, она была в шоке, когда СМИ написали о ее разводе с мужем несколько лет назад.

«Я была в шоке от интервью, которого не давала. Там были высказывания, что за свой счет живу, а муж якобы мне не помогает. Это неправда. Меня подставили. Без Валеры моя жизнь так бы не состоялась. У нас были ссоры, конечно. Мы нормальная итальянская семья. Мы можем разбежаться по разным углам. Я сказал ему давно: «Если кого-нибудь найдешь – застрелю и пусть меня посадят», — заметила исполнительница.

Отметим, что со вторым мужем Лазарева вместе более двадцати лет. От него она в 1996 году родила дочь Наталию.