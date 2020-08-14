«Ненавижу насилие»: Иван Ургант обеспокоен происходящим в Белоруссии 

Российский телеведущий не оставил без внимания ситуацию с митингами и протестами в дружественном нам государстве.

Иван Ургант выразил свою позицию относительно происходящего в Белоруссии. Российский телеведущий выразил обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией — учитывая митинги, протесты и массовые задержания после президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале весьма лаконично высказался о существующей проблеме, не став вмешиваться в политические моменты. Иван заверил, что он всей душой любит это дружественное нам государство. И выступает простив любого насилия. К таким мерам шоумен относится негативно.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — отметил Ургант, опубликовав соответствующий пост на личной страничке в Instagram.

Мнение артиста поддержали многие поклонники. Нашлись и те, кто поблагодарил Ивана за то, что он как медийная личность выразил свою точку зрения относительно сложившейся ситуации, не став хранить молчание.

По информации Первого канала, акции протеста в Белоруссии проходят без стычек, милиция в происходящее не вмешивается. Накануне митинги прошли на предприятиях. Протесты продолжаются уже пятый день после президентских выборов. Белорусские власти утверждают, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

В стороне от этой важной темы не осталась и певица Валерия. По словам жены музыкального продюсера Иосифа Пригожина, она с болью в сердце наблюдает за всем происходящим, как в Минске, так по всей Белоруссии в целом.

Эстрадная исполнительница уточнила, что ей даже пришлось закрыть комментарии к своему посту, так как началась «битва» мнений. Артистка заверила, что в наши дни людям не достает терпимости друг у другу, а приумножать негатив в своем микроблоге она не хочет.