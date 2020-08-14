«Я разлюбила человека, который не хотел семью»: Лазарева рассказала, почему ушла от Осиашвили

Певица Светлана Лазарева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим первым мужем поэтом-песенником Симоном Осиашвили. Детей в этом браке не родилось. Также она вспомнила их знакомство.

«Он однажды меня пригласил к себе в гости. Симон тогда написал песню для меня. Пригласил потанцевать. Стал ухаживать за мной. Мы стали появляться вместе на разных мероприятиях. В то время он мне очень понравился. Мне было 23 года, когда я вышла за него замуж. Вместе мы были восемь лет. Это была такая помощь друг другу. Он помог мне состояться, как сольной артистке, а я ему помогла, как муза. При мне он написал свои лучшие песни. Он очень талантливый поэт-песенник. У него грамотный словооборот». Светлана Лазарева

Как отметила звезда, к сожалению, их отношения с годами зашли в тупик, но она не жалеет, что так случилось.

«Сейчас у него прекрасная семья. Все прекрасно в жизни. Я разлюбила человека, который не хотел семью. Годы шли и мне хотелось состояться как женщина. Он мне ничего плохого не делал. Все хорошие песни давал мне слушать. Симон не хотел детей. В этом проблема. Он считал, что дети будут мешать творчеству. А мне как женщине хотелось полноценной нормальной семьи. Я считаю, что мой главный хит – это моя дочь», — сказала она.

Напомним, что дочь Наталию в 1996 году она родила от второго мужа предпринимателя Валерия Кузьмина. Ребенка она назвала в честь певицы Наталии Ветлицкой, своей бывшей подруги.