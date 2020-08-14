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Вышел трейлер девятой части «Американского пирога»

Премьера фильма пройдет уже в этом году на Netflix.

Вышел трейлер девятой части «Американского пирога»
Джейсон Биггс. Фото: кадр из фильма "Американский пирог" (1999)

Голливудская киностудия Universal pictures опубликовала трейлер к девятой части «Американского пирога». Знаменитая комедия рассказывает о жизни молодых людей, которые пытаются узнать этот мир по всех его проявлениях: секс, дружба, любовь, вечеринки.

На этот раз героями фильма станут четыре девушки. Больше всего подруги мечтают встречаться с красивыми парнями. Выпускницы устраивают безбашенные вечеринки, чтобы найти свою любовь. Их ждет много горячих приключений и бессонные ночи!

Премьера ожидается  уже в этом году на Netflix. В главных ролях: Лиззе Бродвей, Наташа Бехнам, Мэдисон Петтис, Зейн Эмори и другие.

Мэдисон Петтис
Актриса Мэдисон Петтис. Фото: Global Look Press

Режиссером комедии стал Майк Эллиот — автор «Бетховена 5» и «Голубой волны 2».

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