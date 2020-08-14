Светлана Лазарева объяснила, почему в ее райдере всегда есть ведро холодной воды и сырое яйцо

Певица Светлана Лазарева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в ее райдере есть всегда ведро холодной воды и сырое яйцо. По ее словам, многие организаторы концертов удивляются таким необычном требованиям.

«Они мне говорят: «Ну, яйцо еще понимаем. Вы его выпиваете. Но зачем ведро холодной воды?» А я отвечаю: «Вы не угадали». Дело в том, что я обливаюсь холодной водой уже 35 лет. Поэтому после концертов мне обязательно надо облиться. Если нахожусь дома, то обливаюсь вообще круглый год. К примеру, из-под шланга». Светлана Лазарева

Как отметила звезда, яйцо ей также необходимо. Она отделает всегда белок от желтка и моет им голову.

«Поэтому у меня всегда такая красивая прическа. Можно к тому же очень неплохо сэкономить на шампуне», — добавила она.

Светлана Лазарева стала широко известна в восьмидесятых годах прошлого века. Она на протяжении восьми лет работала в ВИА «Синяя птица», который пользовался огромной популярностью в Советском Союзе.