«Сорвал спину и слег»: Тодоренко сообщила о травме Костомарова на «Ледниковом периоде»

По словам телеведущей, ей, судя по всему, пора худеть.

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram поделилась видеозаписью, на которой она готовится к проекту «Ледниковый период». В кадре звезда откровенно дурачится и смеется. Впрочем, время для подготовки у нее пока еще есть.

«Сорвал спину мой дорогой партнер Роман Сергеевич Костомаров и слег! По всей видимости я настолько харизматичная, что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии — мне пора худеть».

Регина Тодоренко

Как отметила жена музыканта Влада Топалова, который, кстати, также принимает участие в шоу только с фигуристкой Еленой Ильиных, в компании девочек, которые приходят ее поддержать, она куда лучше раскрывается. Даже по-другому начинает кататься на льду.

Напомним, что новый сезон «Ледникового периода» стартует в конце сентября на Первом канале. Многие зрители с нетерпением ждут участников, среди которых будет целая россыпь звезд во главе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.