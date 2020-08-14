«Скучаю по тебе»: Александр Панайотов поделился кадром с покойной Юлией Началовой

Музыкант Александр Панайотов в Instagram поделился кадром со своей подругой певицей Юлией Началовой, которая ушла из жизни в марте 2019 года. На фотографии яркая исполнительница обнимает своего друга и товарища, которого уважала и любила.

«Скучаю по тебе», — кратко подписал снимок музыкант.

В комментариях пользователи почтили память «утренней звезды отечественной эстрады». «Светлая память Юлечке», «Вы – лучшие. Юлечка вас здесь так крепко обняла. Очень по ней все скучаем», «Красота наша. Светлая и добрая душа», — написали люди.

Напомним, что Началова и Панайотов были очень хорошими друзьями. О том, что исполнительница угодила в больницу он, к примеру, узнал одним из первых. На протяжении нескольких дней за жизнь звезды боролись врачи одной из московских больниц, но они, к сожалению, оказались бессильны.

В мае этого года на могиле Юлии Началовой появился памятник. Отец певицы Виктор рассказывал, что не стал просить ни у кого помощи на его установку. Семья справилась своими силами.