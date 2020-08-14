В Сети оказалось видео с Савельевой, Дубцовой, Алексой и Казановой на кастингах «Фабрики звезд»

В Instagram на страничке «Московская тусовка» появились уникальные кадры с кастинга проекта «Фабрика звезд» разных лет. На записях можно увидеть, как нынешние звезды отечественной эстрады пробивались к славе на шоу. В частности, на кадрах такие состоявшиеся певицы и певцы, как Сати Казанова, Саша Савельева, Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

На кадрах есть и те, кто не смог стать знаменитым. К примеру, украинская исполнительница Александра Чвикова, которую многие знают как Алексу. Также можно увидеть Юрия Титова и Корнелию Манго. Они сегодня не так раскручены, как некоторые их коллеги.

«Кастинг на «Фабрику звезд». Интересно вспомнить», — гласит надпись под видеозаписью.

Напомним, что первая «Фабрика звезд» вышла в 2002 году. После этого было множество сезонов. Многие участники проекта стали настоящими знаменитостями. В этом году на Первом канале вышло несколько выпусков под названием «Фабрика звезд. Лучшее», где популярная телеведущая Яна Чурикова рассказывала об истории проекта и показывались лучшие выступления.