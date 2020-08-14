«Семья»: Ева Канчельскис запечатлелась в лифте с младшими сестренками, мамой и отчимом

Как известно, у девушки прекрасные отношения с музыкантом Стасом Михайловым.

Дочь Инны Михайловой от предыдущего брака Ева Канчельскис в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии девушка находится в лифте вместе со своими родственниками. На снимке можно увидеть ее младших сестренок. Это общие дети музыканта Стаса Михайлова и ее матери. Кроме того, в кадре родительница девушки и ее звездный отчим.

«Семья», — кратко подписала фотографию Ева Канчельскис. «Все семейство в сборе», «Вы все очень красивые», «Стас в настоящем царстве женщин. Что ни девушка, то красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что у 21-летней Евы Канчельскис, которая, кстати, родилась в столице Шотландии Глазго, прекрасные отношения со своим отчимом. Она достаточно часто публикует в социальных сетях совместные кадры со Стасом Михайловым.

Отметим, что отцом девочки является известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис. Он в девяностых годах прошлого века играл за английский «Манчестер Юнайтед».