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«Почему мы взрослые такие?»: 18-летняя дочь Осина поделилась чувственным кадром с мужем

Агния чуть больше месяца назад вышла замуж.

«Почему мы взрослые такие?»: 18-летняя дочь Осина поделилась чувственным кадром с мужем
Дочь Осина показала вблизи своего мужа/http://globallookpress.com/

Начинающая певица Агния Осина, дочь покойного музыканта, в Instagram разместила красивый кадр со своим мужем. Молодая пара побывала на свадьбе у своих друзей.

«Так и фотографировались в перерыве между дождями на свадьбе. Чего-то не могу понять, почему мы взрослые такие?»

Агния Осина

«Вы очень красивая пара», «Счастья вам и долгих лет совместной жизни», «Вы взрослые, потому что выросли и повзрослели», «Семейного счастья вам, Агния», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Агния Осина и ее избранник Владислав расписались в Хорошевском ЗАГСе столицы в начале июля этого года. На торжество они позвали своих самых близких друзей. Сама Осина сейчас в перерывах между учебой пытается построить карьеру на сцене. Она регулярно записывает композиции. Кстати, помочь ей хотел друг ее покойного отца Евгения Осина продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Позже он отмечал, что девушка пока решила сосредоточиться на учебе в вузе.

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Агния ОсинаАгния Осина последние новостиАндрей Разингруппа "Ласковый май"Евгений Осин