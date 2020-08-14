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Обнаженная по пояс дочь Любови Успенской назвала свою мать «королевой России»

Как отметила Татьяна Плаксина, ненависть в этом мире реальна.

Обнаженная по пояс дочь Любови Успенской назвала свою мать «королевой России»
Дочь Успенской сделала странный комплимент матери/http://globallookpress.com/

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая последние месяцы проживает со своим отцом в Америке, в Instagram поделилась откровенной фотографией. На снимке она лежит в воде в купальнике. При этом девушка по пояс голая, что ее, судя по всему, нисколько не смущает.

Как отметила Татьяна Плаксина, у которой в последнее время очень много странных постов в социальных сетях, ненависть в этом мире реальна.

«Свистни кому-нибудь еще, ты, звездный ублюдок. Свистни «королеве России — моей маме».

Татьяна Плаксина

Отметим, что Татьяна Плаксина и Любовь Успенская не общаются уже несколько месяцев. Всему виной скандал, который случился минувшей зимой. Тогда Плаксина пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и обвинила мать в истязаниях. Как отмечала девушка, родительница часто издевалась над ней. Спустя какое-то время она покинула Россию. Успенская перестала помогать финансово своей единственной дочери.

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АмерикаЛюбовь УспенскаяЛюбовь Успенская последние новостиоткровенное фотоТатьяна Плаксина