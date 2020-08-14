«Копать огородик и есть огурчики»: Моргенштерн рассказал о своих планах, когда уйдет популярность

По словам Алишера, он с радостью отправится в родную Уфу.

Рэпер Моргенштерн заявил, что если его песни перестанут быть популярны в стране, то он всегда найдет, чем заняться. К примеру, у него в планах поехать в родную Уфу – столицу Башкортостана, где он когда-то родился.

«Обстоятельства, которые от меня не зависят, – я их принимаю. Если я окажусь с нулем, голый, босой и придется опять ехать жить в Уфу на дачу – я поеду и буду радоваться, копать огородик и есть огурчики». Моргенштерн

Кстати, музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что популярность музыканта, который за последние три года покорил миллионы сердец, не вечна. В рэпе сейчас очень много конкурентов. Кроме того, тексты песен Моргенштерна достаточно банальны. Он думает, что такие исполнители пришли ненадолго, сообщает «Собеседник».

Отметим, что рэпер Моргенштерн — сейчас один из самых раскрученных музыкантов в стране. Он вошел в рейтинг «Форбс», как один из самых перспективных певцов в России.