Стилист Филиппа Киркорова озвучил стоимость самых дорогих кроссовок из гардероба поп-короля

Стилист поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов озвучил стоимость самых дорогих кроссовок из гардероба звезды. В них исполнитель, в частности, предстал на съемках клипа «Ролекс», который записал с возлюбленным певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогером Давидом Манукяном.
Как отметил Айрапетов, это кроссовки Dior из коллаборации с Air Jordan. Их партия была очень лимитирована при выпуске. Таких кроссовок в мире всего восемь с половиной тысяч пар, сообщает «Комсомольская правда».
«Цена на них порой доходит до миллиона рублей. Филипп купил их в бутике Dior по нормальной цене. Но это была эксклюзивная услуга Dior Филиппу как VIP-клиенту. Так-то в свободной продаже этих кроссовок нет».
Отметим, что Филипп Киркоров славится большим модником. В его гардеробе, как ранее рассказывал Айрапетов, около миллиона экземпляров различной одежды. Многие вещи поп-король никогда не носил.