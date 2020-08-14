Стилист Филиппа Киркорова озвучил стоимость самых дорогих кроссовок из гардероба поп-короля

По словам Арсена Айрапетова, их в свое время было выпущено всего восемь с половиной тысяч пар в мире.

Стилист поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов озвучил стоимость самых дорогих кроссовок из гардероба звезды. В них исполнитель, в частности, предстал на съемках клипа «Ролекс», который записал с возлюбленным певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогером Давидом Манукяном.

Как отметил Айрапетов, это кроссовки Dior из коллаборации с Air Jordan. Их партия была очень лимитирована при выпуске. Таких кроссовок в мире всего восемь с половиной тысяч пар, сообщает «Комсомольская правда».

«Цена на них порой доходит до миллиона рублей. Филипп купил их в бутике Dior по нормальной цене. Но это была эксклюзивная услуга Dior Филиппу как VIP-клиенту. Так-то в свободной продаже этих кроссовок нет». Арсен Айрапетов

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Отметим, что Филипп Киркоров славится большим модником. В его гардеробе, как ранее рассказывал Айрапетов, около миллиона экземпляров различной одежды. Многие вещи поп-король никогда не носил.