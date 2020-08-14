«Как можно вообще не измениться?»: редкое фото из прошлого обнародовал победитель «Евровидения» Александр Рыбак

34-летний музыкант Александр Рыбак приобрел популярность после своего триумфального финала на «Евровидении» в 2009 году, прошедшего в России. Столь безоговорочной победы не было ни разу ни у одного конкурсанта, представитель Норвегии набрал 387 баллов, установив рекорд фестиваля.

Песня Fairytale симпатичного юноши пронзила сердца миллионов, но оказалось, что посвящена она была единственной – той, что оставила глубокий след в его душе, очаровательной Ингрид Берг Мехус. Красотка покинула парня, но не смогла уйти до конца, будоража его память приятными и одновременно мучительными воспоминаниями.

Александр, белорус по происхождению, как и раньше живет в Норвегии, занимается творчеством и веселится с друзьями. С одним из них – Александром Ромеро – он знаком практически вечность. В личном блоге Рыбак опубликовал забавный архивный кадр, где запечатлен на одном из детских праздников. В отличие от своего приятеля, который явно великолепно чувствует себя в короне, будущая звезда выглядит удрученно, но в то же время очень мило. Некоторые поклонники были поражены внешности своего любимца.