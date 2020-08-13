«Получала намного больше, чем девочки на Земле»: Зиверт рассказала, сколько зарабатывала стюардессой

Как отметила звезда, работать в небе было для нее когда-то выгодно.

Певица Юлия Зиверт в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что начинала свой путь к успеху, работая стюардессой. Причем до этого она пробовала реализовать себя в профессии дизайнер одежды, но не сложилось. Впрочем, она не расстраивается, что так все сложилось в ее жизни.

«Я была какое-то время дизайнером одежды. С дизайном в итоге у меня не срослось. Была очень дорогая учеба. У меня не было возможности платить такие деньги. Я поняла, что надо идти работать. Просто не смогла совмещать. Сейчас, конечно, можно было бы доучиться, но у меня совершенно нет времени». Юлия Зиверт

Как отметила звезда, она пошла работать стюардессой. «Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Я получала в небе по 80 тысяч. Зарабатывала, как видите, намного больше, чем девочки на Земле».

Юлия Зиверт прославилась в 2017 году с песнями «Чак» и «Анестезия». Широкую популярность получила в конце 2018 года после выхода трека Life.