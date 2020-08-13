Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова

Стала известна причина, по которой был госпитализирован актер Михаил Ефремов. Он попал в больницу 11 августа, ему стало плохо во время судебного заседания.

больше по теме Ефремова в инвалидной коляске заметили в Боткинской больнице В Сети появилось видео, где знаменитый актер передвигается по коридорам больницы на коляске.

Источники ТАСС уточнили, что спровоцировал срыв алкоголь.

«Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне алкоголизма», — сообщает агентство.

Врачи оценивают состояние здоровья именитого пациента, как стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее адвокат актера заявил, что у подзащитного случился инсульт. Эльман Пашаев отметил, что Ефремов не страдает алкоголизмом, а про употребление спиртного под домашним арестом ему ничего не известно, пишет сайт argumenti.ru.

13 апреля в Сети появилось видео из Боткинской больницы, именно там находится Михаил Ефремов. Медсестра катила актера, накрытого пледом, на инвалидной коляске. Лицо мужчины почти полностью было закрыто медицинской маской.