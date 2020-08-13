Ольга Шукшина предложила вариант возвращения квартиры, подаренной Бари Алибасову

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала единственный способ решения проблемы с квартирой, которую ее мать якобы подарила Бари Алибасову. По словам Ольги, выход один — развод пары.

Речь идет о недвижимости, которую вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела до брака с продюсером группы «На-На». После она переоформила жилье на мужа, а тот — на своего помощника. При этом бывшая собственница уверяет, что сделка была фиктивной и Бари Алибасов не имел права отдавать ее квартиру.

Сейчас суд наложил арест на недвижимость, а юристы Федосеевой-Шукшиной пытаются обжаловать сделки.

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«Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый, как будто сзади по почкам. Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы», — цитирует сайт mk.ru слова Ольги Шукшиной.

В свою очередь, Алибасов-младший заявил, что не в курсе решения суда об аресте недвижимости. К тому же данный факт его мало интересует, так как жилье принадлежит постороннему человеку, заявил он 5-tv.ru.

Наследница актрисы признается, что ее мать устала от постоянных слухов и сплетен.

«Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа!» — высказалась Ольга.

Но Бари Алибасов не торопится на честный разговор с супругой. Он избегает встреч и не отвечает на телефонные звонки.

Ранее адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая раскрыла подробности иска артистки к своему супругу. Вербицкая рассказала, что, помимо Алибасова, есть и второй ответчик, пишет сайт argumenti.ru.