Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»
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Ефремова в инвалидной коляске заметили в Боткинской больнице

В Сети появилось видео, где знаменитый актер передвигается по коридорам больницы на коляске.

Ефремова в инвалидной коляске заметили в Боткинской больнице
Михаил Ефремов попал в больницу Фото: Иван Макеев/КП

Михаил Ефремов вот уже несколько дней не обходится без помощи врачей. Ему стало плохо во время заседания суда по делу о ДТП, которое совершил актер. Прямо с процесса подсудимого доставили в больницу, это было 11 августа.

Адвокат актера сообщил, что у его доверителя произошел инсульт, но угрозы жизни нет.

Михаила Ефремова заметили в Боткинской больнице
Фото: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/13082020/129037?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Короткий ролик, на котором запечатлен актер, записал кто-то из посетителей или пациентов больницы. Медсестра катит коляску, в которой находится именитый пациент. Он накрыт пледом, а лицо закрывает медицинская маска, сообщает телеканал «Москва 24».

Источник телеканала «360» подтвердил, что у актера инсульт, его состояние средней тяжести. После ряда мероприятий актера перевели из реанимации в обычную палату.

Пока судебные заседания ведутся без участия Михаила Ефремова. Авария, в которой его обвиняют, произошла в начале июня. В районе Смоленской площади актер на своем джипе протаранил автомобиль Lada. От полученных травм водитель отечественного авто скончался.

Свидетели, которые были допрошены в суде, подтвердили, что Ефремов был в автомашине один, по их словам, он был настолько пьян, что не смог пройти автотест на месте.

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