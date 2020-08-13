Ефремова в инвалидной коляске заметили в Боткинской больнице

В Сети появилось видео, где знаменитый актер передвигается по коридорам больницы на коляске.

Михаил Ефремов вот уже несколько дней не обходится без помощи врачей. Ему стало плохо во время заседания суда по делу о ДТП, которое совершил актер. Прямо с процесса подсудимого доставили в больницу, это было 11 августа.

Адвокат актера сообщил, что у его доверителя произошел инсульт, но угрозы жизни нет.

Короткий ролик, на котором запечатлен актер, записал кто-то из посетителей или пациентов больницы. Медсестра катит коляску, в которой находится именитый пациент. Он накрыт пледом, а лицо закрывает медицинская маска, сообщает телеканал «Москва 24».

Источник телеканала «360» подтвердил, что у актера инсульт, его состояние средней тяжести. После ряда мероприятий актера перевели из реанимации в обычную палату.

Пока судебные заседания ведутся без участия Михаила Ефремова. Авария, в которой его обвиняют, произошла в начале июня. В районе Смоленской площади актер на своем джипе протаранил автомобиль Lada. От полученных травм водитель отечественного авто скончался.

Свидетели, которые были допрошены в суде, подтвердили, что Ефремов был в автомашине один, по их словам, он был настолько пьян, что не смог пройти автотест на месте.