Ефремова в инвалидной коляске заметили в Боткинской больнице

Михаил Ефремов вот уже несколько дней не обходится без помощи врачей. Ему стало плохо во время заседания суда по делу о ДТП, которое совершил актер. Прямо с процесса подсудимого доставили в больницу, это было 11 августа.
Адвокат актера сообщил, что у его доверителя произошел инсульт, но угрозы жизни нет.
Короткий ролик, на котором запечатлен актер, записал кто-то из посетителей или пациентов больницы. Медсестра катит коляску, в которой находится именитый пациент. Он накрыт пледом, а лицо закрывает медицинская маска, сообщает телеканал «Москва 24».
Источник телеканала «360» подтвердил, что у актера инсульт, его состояние средней тяжести. После ряда мероприятий актера перевели из реанимации в обычную палату.
Пока судебные заседания ведутся без участия Михаила Ефремова. Авария, в которой его обвиняют, произошла в начале июня. В районе Смоленской площади актер на своем джипе протаранил автомобиль Lada. От полученных травм водитель отечественного авто скончался.
Свидетели, которые были допрошены в суде, подтвердили, что Ефремов был в автомашине один, по их словам, он был настолько пьян, что не смог пройти автотест на месте.