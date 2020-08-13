«Мы с тобой, Беларусь»: Джаред Лето и Илон Маск откликнулись на события в Минске

Протесты в Белоруссии не остались без внимания и у западных знаменитостей. К примеру, известный на весь мир актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в своих сториз ряд фотографии из Минска и поддержал митингующих жителей республики.

«Мы с тобой, Беларусь», — написал 48-летний артист.

Неожиданно на громкие события откликнулся и гениальный изобретатель Илон Маск. Под постом одного из пользователей Twitter о демонстрациях в Белоруссии миллиардер написал: «Печально это слышать. Чем мы можем помочь?» Ему ответили, что события в республике нуждаются в привлечении внимания мировой общественности.

Добавим, что многие отечественные звезды тоже высказываются о событиях в соседней стране. Среди них певцы Рита Дакота, Баста, Макс Корж, Тимур Родригез, Наталья Подольская, актрисы Елена Валюшкина, Анна Хилькевич и многие другие.