«Женя выйдет замуж за Джека?»: фанаты Кравченко поделились свадебным фото со «Сватов-7»

Выход новых серий популярного сериала планируется не раньше 2021 года.

На фанатской страничке Татьяны Кравченко в Instagram появилось свадебное фото, на котором можно увидеть полюбившихся многим актеров из сериала «Сваты». В центре кадра можно разглядеть украинскую актрису Анну Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву, и российского актера Андрея Бирина. Ему досталась роль англичанина Джека.

«Самая любимая телевизионная семья. Самая лучшая команда, которая стала родной. Общее фото со съемок «Сваты». Фанаты Татьяны Кравченко

Фанаты стали строить догадки, как будут развиваться события в седьмой части. «Женя выйдет замуж за Джека?» «Ну вот и раскрыли главную интригу седьмого сезона», «Уже с нетерпением ждем новых серий».

Напомним, что молодой англичанин Джек в исполнении Бирина появился еще в шестой части сериала. По сюжету он должен был доставить письмо в село Верхние Погребцы вместо деда, погибшего во время войны. Парня грабят на вокзале и оставляют без документов. На помощь незадачливому англичанину приходят сваты. Через какое-то время Джек без памяти влюбляется в Женю Ковалеву.