«Настроение приподнятое»: возобновили съемки второго сезона «Ведьмака»

Второй сезон полюбившегося многим сериала «Ведьмак» начали снимать в феврале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса создатели проекта приостановили работу. И вот, наконец, процесс возобновили. Об этом в своем инстаграме заявил режиссер сериала Стивен Серджик.

«Осталось три минуты перед тем, как мы начнем работать над новым сезоном «Ведьмака». Команда осторожничает, но настроение приподнятое. Спасибо Netflix и всей команде за то, что нашли новые пути коммуникации, для того чтобы члены команды сохраняли социальную дистанцию», — рассказал режиссер.

До того, как съемки приостановили, у одного из актеров, Кристофера Хивью, нашли коронавирус. Остальным членам команды вируса удалось избежать.

Напомним, что премьера второго сезона «Ведьмака» планируется на вторую половину 2021 года. Создатели фэнтези сериала компании Netflix обещают захватывающий сюжет. По их словам, во втором сезоне режиссеры будут использовать флэшбеки героев и резкие скачки в будущее.