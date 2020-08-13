«Уговорили, пускай неидеально»: Юлия Ефимова похвасталась выполнением стойки на голове

Как отметила неоднократная чемпионка мира по плаванию, ей сделали комплименты синхронистки и гимнастки.

Неоднократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в Instagram похвасталась очередным красивым кадром. На фотографии она запечатлена в стойке на голове. При этом звезда развела в стороны ноги. Непростое упражнение было выполнено на полянке. Вдали можно разглядеть катающихся велосипедистов.

«Уговорили, пускай неидеально, но когда получаешь комплименты от лучших синхронисток и гимнасток, то результат долго не заставляет ждать». Юлия Ефимова

«Талантливый человек – талантлив во всем. Ждем с нетерпением ваших стартов и феноменальных финишей», «Очень красиво получилось. Вы – крутая», «Может Волочкову привлечете к тренировкам?» — стали подшучивать над звездой пользователи.

Напомним, что Юлия Ефимова три раза поднималась на пьедестал почета на Олимпиадах. Правда, в ее коллекции пока нет золотой награды. Российская пловчиха считалась одной из главных фавориток игр в японском Токио, которые из-за пандемии, как известно, были перенесены на год.