«Уговорили, пускай неидеально»: Юлия Ефимова похвасталась выполнением стойки на голове

Неоднократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в Instagram похвасталась очередным красивым кадром. На фотографии она запечатлена в стойке на голове. При этом звезда развела в стороны ноги. Непростое упражнение было выполнено на полянке. Вдали можно разглядеть катающихся велосипедистов.
«Уговорили, пускай неидеально, но когда получаешь комплименты от лучших синхронисток и гимнасток, то результат долго не заставляет ждать».
«Талантливый человек – талантлив во всем. Ждем с нетерпением ваших стартов и феноменальных финишей», «Очень красиво получилось. Вы – крутая», «Может Волочкову привлечете к тренировкам?» — стали подшучивать над звездой пользователи.
Напомним, что Юлия Ефимова три раза поднималась на пьедестал почета на Олимпиадах. Правда, в ее коллекции пока нет золотой награды. Российская пловчиха считалась одной из главных фавориток игр в японском Токио, которые из-за пандемии, как известно, были перенесены на год.