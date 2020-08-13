Бывшая «пельмешка» Михалкова приехала на вечеринку в Rolls-Royce Phantom с хрустальной фигуркой на радиаторе

Стоимость такого авто может доходить до 25 миллионов рублей.

Юлия Михалкова посетила звездную вечеринку в total black look, примерив жакет оверсайз с трендовой металлической бахромой. Компанию ей составил Дмитрий Хрусталев и подруга врач-косметолог Алена Саромыцкая. Она и засветила роскошный автомобиль, на котором бывшая участница «Уральских пельменей» прибыла в ресторан.

«Вот на каких машинах у нас Юлия разъезжает», — сказала она, продемонстрировав в stories Instagram роскошный авто Rolls-Royce Phantom.

Актриса с удовольствием провела рукой по капоту «железного коня», потерла сделанную на заказ хрустальную фигурку Lalique и возмутилась: «Вот друзья у меня! Просто вот все им снять надо»!

Не смотря на видимый протест, Михалкова позже сама опубликовала в личном блоге видео внутри авто. Девушка вальяжно нежилась в мягком кожаном кресле и наслаждалась комфортом, который дарил ей автомобиль стоимостью до 25 миллионов рублей. Кстати, ни Юлия, ни Алена не уточнили, на каких правах автор книги «Не говори мужчинам «нет»» ездит в Rolls-Royce Phantom – хозяйки или обладательницы богатого друга?