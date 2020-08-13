«Нравится мне эта мысль!»: Ирина Пегова поделилась философией, которой руководствуется по жизни

Звезда сериала «Домашний арест» 42-летняя Ирина Пегова не только обожаема своими зрителями за неподражаемую игру в кино и театре. Она еще и популярный блогер, чьи бесхитростные посты практически на 100% имеют феноменальный успех. Люди, соскучившиеся по искренности и открытым человеческим чувствам, с радостью любуются вместе с артисткой туманом, радугой, подсолнухами и закатом.

А недавно она раскрыла свою жизненную философию, которой всегда старается придерживаться. И это пролило свет на ее популярность.

«В тебе цветет то, что ты поливаешь», — написала она на листке бумаги и сняла на камеру. «Нравится мне эта мысль! Ловите, пользуйтесь и делитесь! Ну и с поливом не ошибитесь!» — прокомментировала она мудрые слова.

В ответ поклонники Ирины стали делиться своими принципами, восхищаясь любимицей.

«Краткость – сестра таланта! Сказано очень емко, но доходчиво. А как Вам такое: «Жизнь – это не репетиция?», «Я знаю, что поливаешь именно ты! Доброту! За все время существования твоей странички у тебя не было ни одного негативного поста! Ни одного! Поэтому еще раз, Ирочка, спасибо тебе за эту доброту и за тот позитив, которым ты делишься со своими поклонниками и почитателями», «А вот мое: «Человек-сосуд. Чем наполнен, то и выплескивается»», «Не сажайте цветы в душе тех, кто не будет их поливать», — наперебой комментируют пост Пеговой фолловеры.