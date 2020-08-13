«Это точно не девочка?»: фанаты Григорьева-Апполонова не признали его на фото 25-летней давности

«Рыжий Иванушка» показал, как он выглядел, когда пришел в музыкальный коллектив.

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram поделился снимком 25-летней давности. По его словам, именно в таком виде он когда-то пришел в группу «Иванушки», которая стала в девяностых годах прошлого века культовой среди российской молодежи.

«25! Фото на паспорт! Именно так я и начал в «Иванушках». Вот прям так!» Андрей Григорьев-Апполонов

Отметим, что на фотографии Григорьев-Апполонов запечатлен с длинными волосами. Он, надо признать, малоузнаваем. Как известно, певцу совсем недавно исполнилось уже 50 лет. В комментариях пользователи «отвесили комплименты» исполнителю: «Это точно не девочка?» «Вот именно таким ты нас и покорил», «Волосы отрасти и будешь снова таким же. Очень, конечно, изменился, если честно».

Напомним, что Григорьев-Апполонов ранее рассказывал: проект «Иванушки» мог и не состояться. Команда не пользовалась популярностью на первых порах. Все изменилось после записи песни «Тучи». На следующий день исполнители проснулись знаменитыми.