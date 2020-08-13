«Так это ж Леонтьев маленький!»: подруга Пугачевой пришла в восторг от изменившегося внука Юдашкина

56-летний Валентин Юдашкин — счастливый дедушка. Дочь Галина подарила ему двух внуков: трехлетнего Толеньку и годовалого Аркашу.

Младший наследник всегда поражал своим сходством с российским кутюрье, с каждым новым этапом его взросления это становилось особенно очевидным. Однако сейчас поклонники звездной семьи усмотрели во внешности малыша иную ассоциацию.

«Так это ж Валерий Леонтьев маленький! Ну просто вылитый», «А-ха-ха, внезапно!», «Леонтьев и Юдашкин в одном флаконе», — прокомментировали новый снимок мальчика пользователи Сети.

Фото очаровательного Аркаши произвело настоящий фурор на просторах интернет-пространства. Свои смайлы и лайки под обнародованным фотокадром оставила бизнес-леди и близкая подруга Аллы Пугачевой, Алина Редель, другая ее приятельница, адвокат Ида Достман, а также стилист и телеведущая Эвелина Хромченко, певец Марк Тишман, продюсер Яна Рудковская, основательница фитнес-индустрии в России Ольга Слуцкер и другие.