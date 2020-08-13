Авербух назвал странными и недостаточными причины ухода Трусовой к Плющенко от Тутберидзе

Как отметил хореограф, пятнадцатилетняя фигуристка делала по четыре четверных за программу, а потом вдруг начала жаловаться.

Чемпион мира по фигурному катанию, известный хореограф Илья Авербух назвал «странными и недостаточными» причины, по которым пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова несколько месяцев назад перешла в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Как сказал Авербух, ответственность при переходах должна быть намного выше, чем просто «захотелось уйти». Тренеры, как он считает, в этой ситуации бесправны и никак не защищены. В то же время он отметил, что спортсменов также нельзя делать крепостными. Переходы они должны осуществлять в трансферные окна, но не когда им вздумается.

«Причины типа «мне не давали прыгать», как у Трусовой, при том, что она делала по четыре четверных за программу — это странно». Илья Авербух

Авербух выразил недоумение по поводу критики в адрес Тутберидзе. Наставницу то смешивают с грязью, что она выжимает все соки из подопечных, то наоборот, говорят, что она якобы сдерживает своих фигуристок, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за последние месяцы целая группа спортсменов покинула группу Этери Тутберидзе и перебралась к Евгению Плющенко в его академию. Среди них две самые, пожалуй, яркие на сегодняшний день звездочки российского фигурного катания — Александра Трусова и Алена Косторная.