«Полный штиль»: дочь певицы Славы рассказала о личной жизни

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, решила, что карьера актрисы не для нее, и пошла по маминым стопам. И псевдоним выбрала соответствующий — Мамина дочь. А недавно представила новую песню «Не трогай меня» и сразу же клип.

Откровенные сцены в ролике в компании блогера Ромы Желудя тут же вызвали подозрения, что молодые люди встречаются. Но Александра развеяла эти слухи. Молодого человека у нее нет, а с Ромой они не больше, чем просто друзья.

«На личном фронте полный штиль», — призналась Морозова Woman Journal.

По словам Александры, у нее есть только ухажеры, что неудивительно, ведь она красивая девушка.

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Отметим, что сразу после выхода песни «Не трогай меня» многие поклонники заподозрили, что поет не Александра, а ее звездная мама. Но позже сама Слава опровергла все слухи и отметила, что у них не только сильное внешнее сходно, но и голоса очень похожи.