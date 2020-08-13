Новый клип парня Бузовой и Киркорова собрал более миллиона просмотров за день

Только на зубы с драгоценностями для видео «Ролекс» Киркоров потратил 5 миллионов рублей.

Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер и певец Давид Манукян (он же Дава) и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров записали совместную песню. Клип на композицию «Ролекс» вышел накануне. В ролике звезды рассказали о том, как много они зарабатывают.

«Еду тратить много сумм, каждый шаг — мой-это шум», — спел Дава.

Филипп Бедросович тоже в стороне не остался и зачитал свой куплет в стиле рэп.

«Моя кровь под настрой, вечно первый не второй. Папарации под ногой, ведь я – король», — исполнил Киркоров.

больше по теме Цена доходит до 7 миллионов: Киркоров похвастался новыми кроссовками Dior x Nike Далеко не все поклонники музыканта пришли в восторг от расточительности короля поп-музыки.

За один день клип на песню «Ролекс» посмотрели почти полтора миллиона человек. Но не всем поклонникам новая работа звезд оказалась по душе. Клип собрал 69 тысяч дизлайков и 81 тысячу лайков.

Напомним, на днях поп-король подарил парню Бузовой символичный подарок: часы Rolex за 16 миллионов рублей.

Добавим, что за год Киркоров зарабатывает 6,6 миллионов долларов. Поэтому и на реквизит для клипа артист не поскупился. Поп-король заказал грилзы из золота (накладки на зубы — Прим. ред.) и драгоценных камней на 5 миллионов рублей.