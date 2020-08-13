Михалкова и Маринин, Тодоренко и Костомаров: стали известны все пары «Ледникового периода»

Стали известны имена всех пар, которые примут участие в шоу «Ледниковый период». Проект стартует в конце сентября на Первом канале.

Так партнером актрисы Надежды Михалковой стал олимпийский чемпион итальянского Турина фигурист Максим Маринин. Актриса Ирина Пегова будет кататься в паре вместе с чемпионом мира 2000 года Алексеем Тихоновым. Телеведущая и певица Ольга Бузова попала в пару к Дмитрию Соловьеву. Он олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях. Телеведущая Регина Тодоренко выступит с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Победу на играх в Турине он, напомним, одержал вместе с Татьяной Навкой.

Остальные звездные пары выглядят следующим образом. Татьяна Тотьмянина и Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Ольга Кузьмина и Максим Траньков, Маргарита Дробязко и Владимир Маркони, Татьяна Волосожар и Евгений Пронин, Елена Ильиных и Влад Топалов, Екатерина Боброва и Влад Соколовский, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в «Ледниковом периоде» выступают звезды балета, спорта, шоу-бизнеса и известные актеры. Наставниками являются известные в прошлом фигуристы Александр Жулин и Илья Авербух.