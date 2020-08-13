«Мамино счастье»: Собчак поделилась трогательной фотографией подросшего сына после купания

Ксения Собчак никогда не обозначает в социальных сетях геотеги, кроме того, намеренно выкладывает снимки в свой аккаунт Instagram спустя какое-то время. Так недоброжелатели и папарацци будут пребывать в неведии — где она и с кем в настоящий момент находится, считает журналистка.

Тем не менее, взглянув на последние публикации светской львицы, а также ее мужа Константина Богомолова, становится ясно – пара либо сейчас отправилась куда-то на отдых, либо недавно побывала в отпуске. И не исключено, что со своими друзьями — ювелиром Яной Расковаловой и ее мужем Вадимом, владельцем сети питерских фитнес-клубов. Именно его аккаунт она указала под новой фотографией своего сына Платона. Мальчик, судя по кадру, только что вышел из воды и успел хорошо загореть.

«Мамино счастье», — трогательно подписала снимок Собчак.