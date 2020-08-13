«Она никогда не ревновала»: Бойко рассказал, как жена относится к слухам о его романе с Порошиной

По словам актера, больше всего сплетням рады их продюсеры.

Актер Ярослав Бойко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих взаимоотношениях с актрисой Марией Порошиной и реакции на слухи об их романе его жены танцовщицы Рамуне Ходоркайте. Как известно, звездам часто приписывают связь. Якобы даже сына Порошина на самом деле родила от Бойко.

«Мы уже привыкли за последние 15 лет к подобным слухам. Продюсеры очень рады, потому что на наших спектаклях благодаря этому постоянные аншлаги. Жена меня никогда к Маше не ревновала. Она спокойно относится ко всему, что происходит». Ярослав Бойко

Также актер рассказал, как познакомился с женой. Вместе они уже 20 лет.

«Она из Вильнюса. Мы познакомились на какой-то вечеринке в общежитии. И так все закрутилось. Потом родился сын и мы пошли в ЗАГС», — заметил Ярослав Бойко.

Напомним, что у актера от Ходоркайте сын Максим и дочь Эмилия. Кроме того, от актрисы Евгении Добровольской, с которой у него случился мимолетный роман, есть сын Ян. Ему в этом году исполнилось уже 18 лет.