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«Нереально молоденькие и хорошие»: подписчики пришли в восторг от снимка Машкова и Миронова

Вместе с двумя звездами на фотографии можно увидеть их наставника режиссера Олега Табакова.

«Нереально молоденькие и хорошие»: подписчики пришли в восторг от снимка Машкова и Миронова
Машков и Миронов очаровали на архивном снимке поклонников/http://globallookpress.com/

Актер и режиссер Владимир Машков в Instagram разместил уникальный кадр. На фотографии можно увидеть его давнего друга и товарища актера Евгения Миронова, а также режиссера и худрука «Табакерки» Олега Табакова, который, к сожалению, ушел из жизни несколько лет назад.

«Рукописи не горят. И дорогие сердцу, забытые фотографии неожиданно находятся, и старые видео на кассетах, которых сегодня уже нет в природе, ждут своего часа, сохраняя свидетельства времени, эмоции и энергию — тех, кто снимал, и тех, кого снимали».

Владимир Машков

Владимир Машков посоветовал всех обязательно посмотреть программу «Субботний вечер с Олегом Табаковым», которая вышла в далеком 1996 году. По его словам, программу можно увидеть на YouTube-канале МХТ им. А.П. Чехова.

«Нереально молоденькие и хорошие», «Эта фотография настоящая реликвия», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что в 1996 году Владимиру Машкову было всего 32 года, а Евгению Миронову 29 лет. Звезды и сейчас очень дружны между собой.

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