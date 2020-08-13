«Порадуйтесь за молодую пару»: Елизавета Туктамышева нежно поцеловала Бетину Попову

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram поделилась несколькими странными кадрами. На фотографиях она в обществе своей подруги чемпионки Универсиады 2019 года Бетины Поповой. При этом на одном из кадров Туктамышева целует в щечку Попову.

«Наконец-то она сказала: «Да»! Ура! Порадуйтесь за молодую пару». Елизавета Туктамышева

«Лиза, молодец. Ты всегда добиваешься своего и Бетина, конечно же, не стала исключением. Желаю вам искренне любить друг друга, пусть в вашей жизни будет много света и добра, достатка и счастья. Совет да любовь, мир да благодать вашему дому», «Вот это каминг-аут», — отметили в комментариях пользователи.

Одна из подписчиц откровенно спросила Туктамышеву, за какую же все-таки пару надо радоваться.

«А радоваться надо за пару, которая на фото или какую-то другую?» — написала девушка.

На это Туктамышева кратко ответила: «На фото».

Напомним, что Бетина Попова встречается с 21-летним фигуристом Денисом Ходыкиным. Он выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко. Вместе с партнершей он становился бронзовым призером чемпионата Европы и первенства страны. Скорее всего, речь идет о том, что фигурист сделал предложение своей второй половинке, а она согласилась.