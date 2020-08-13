Рустам Солнцев нашел в архивах фото группы «ВИА Гра» с Брежневой, Грановской и Лободой

В таком составе популярный музыкальный коллектив выступал в 2004 году.

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram поделился редким кадром, на котором можно увидеть бывших звезд «ВИА Гры» Светлану Лободу, Веру Брежневу и Надежду Грановскую. В таком составе команда блистала на российских сценах в далеком 2004 году.

На раритетной фотографии звезды, надо признать, малоузнаваемы. С годами все они сменили свой имидж и сделали себе, в частности, модные прически.

Напомним, что Светлана Лобода пришла в «ВИА Гру» в 2004 году на смену Анне Седоковой, которая тогда забеременела. Кстати, именно состав с Седоковой многие поклонники называли «золотым».

Добавим, что некоторые поклонники музыкального коллектива в штыки приняли приход в команду Лободы. Она совсем недолго выступала в составе группы. Вскоре ей на смену пришла певица Альбина Джанабаева, которая, как позже выяснилось, была протеже музыканта Валерия Меладзе. От него она незадолго до прихода в коллектив родила сына.